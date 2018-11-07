Китай построит пилотируемый космический корабль для исследования Луны
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Китай разрабатывает пилотируемые ракету и космический корабль нового поколения для проведения исследований Луны. Об этом стало известно на 12-м Китайском международном авиационно-космическом салоне, проходящем на юге Китая, передает УНН со ссылкой на Xinhua.
Ракета будет использоваться для полетов вокруг Луны, осуществляемых в рамках пилотируемых лунных миссий, а также для того, чтобы в будущем помочь астронавтам в строительстве лунной базы с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-9" ("Великий поход-9"), заявил руководитель проекта ракетной системы "Чанчжэн-7" Ван Сяоцзюнь.
Сообщается, что стартовая масса ракеты составляет 2000 тонн. Грузоподъемность на лунной орбите - 25 тонн, на низкой околоземной - 70 тонн.
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Новый пилотируемый космический корабль достигает 9 метров в длину. Его максимальная стартовая масса составляет 23 тонны. Также сообщается, что он будет оснащен возвращаемым модулем и сервисным модулем.
Недорогой и высоконадежный, он будет безопасным и пригодным для проживания космическим кораблем, который будет использоваться в рамках пилотируемых лунных миссий Китая и экспедиций в дальний космос.
Первый в Китае запуск пилотируемого космического корабля состоялся в 2003 году. Таким образом, Китай стал третьей после России и США страной, собственными силами разработавшей пилотируемый космический аппарат.
Напомним, США пообещали противостоять РФ и Китаю в вопросе милитаризации космоса.