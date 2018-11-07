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Китай побудує пілотований космічний корабель для дослідження Місяця

Китай побудує пілотований космічний корабель для дослідження Місяця

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Китай розробляє пілотовані ракету і космічний корабель нового покоління для проведення досліджень Місяця. Про це стало відомо на 12-му Китайському міжнародному авіаційно-космічному салоні, що проходить на півдні Китаю, передає УНН з посиланням на Xinhua.

Ракета буде використовуватися для польотів навколо Місяця, здійснюваних у межах пілотованих місячних місій, а також для того, щоб у майбутньому допомогти астронавтам у будівництві місячної бази за допомогою ракети-носія "Чанчжен-9" ( "Великий похід-9"), заявив керівник проекту ракетної системи "Чанчжен-7" Ван Сяоцзюнь.

Повідомляється, що стартова маса ракети становить 2000 тонн. Вантажопідйомність на місячній орбіті - 25 тонн, на низькій навколоземній - 70 тонн.

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Новий пілотований космічний корабель досягає 9 метрів у довжину. Його максимальна стартова маса становить 23 тонни. Також повідомляється, що він буде оснащений модулем, що повертається, і сервісним модулем.

Недорогий та високонадійний, він буде безпечним і придатним для проживання космічним кораблем, який буде використовуватися у межах пілотованих місячних місій Китаю і експедицій у далекий космос.

Перший у Китаї запуск пілотованого космічного корабля відбувся у 2003 році. Таким чином, Китай став третьою після Росії і США країною, яка власними силами розробила пілотований космічний апарат.

Нагадаємо, США пообіцяли протистояти РФ і Китаю у питанні мілітаризації космосу.

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