Китай побудує пілотований космічний корабель для дослідження Місяця

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Китай розробляє пілотовані ракету і космічний корабель нового покоління для проведення досліджень Місяця. Про це стало відомо на 12-му Китайському міжнародному авіаційно-космічному салоні, що проходить на півдні Китаю, передає УНН з посиланням на Xinhua.