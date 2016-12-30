Китай планирует запретить торговлю слоновой костью
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Китай объявил, что в следующем году запретит всю торговлю слоновой костью. Эта страна является крупнейшим рынком слоновой кости в мире и природоохранные группы уже назвали это решение историческим, передает УНН со ссылкой на ВВС .
Американская организация One заявила, что этот шаг может стать поворотным моментом, который спасет слонов, оказавшихся на грани вымирания.
Пекин обещает, что коммерческая переработка и продажа слоновой кости прекратятся в течение трех месяцев.
По некоторым оценкам, на Китай приходится 70% продаж слоновой кости в мире.