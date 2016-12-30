Китай планує заборонити торгівлю слоновою кісткою
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Китай оголосив, що наступного року заборонить усю торгівлю слоновою кісткою. Ця країна є найбільшим ринком слонової кістки у світі і природоохоронні групи вже назвали це рішення історичним, передає УНН із посиланням на ВВС.
Американська організація One заявила, що цей крок може стати поворотним моментом, який врятує слонів, що опинилися на межі вимирання.
Пекін обіцяє, що комерційна переробка і продаж слонової кістки припиняться протягом трьох місяців.
За деякими оцінками, на Китаї припадає 70% продажів слонової кістки у світі.