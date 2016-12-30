Китай планує заборонити торгівлю слоновою кісткою

Американська організація One заявила, що цей крок може стати поворотним моментом, який врятує слонів, що опинилися на межі вимирання.

Пекін обіцяє, що комерційна переробка і продаж слонової кістки припиняться протягом трьох місяців.

За деякими оцінками, на Китаї припадає 70% продажів слонової кістки у світі.