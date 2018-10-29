Китай планирует построить первый регулярный аэропорт в Антарктиде
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. ласти КНР планируют построить в Антарктиде первый постоянно работающий аэропорт, он может быть открыт уже через несколько лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Keji Ribao.
“Инфраструктура будет включать взлетную полосу и воздушный терминал — на уже выбранном месте, согласно плану, построят аэропорт. До его появления нужно еще подождать несколько лет”, — рассказал источник китайской газеты.
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По словам собеседника издания, аэропорт будет открыт прямо на леднике, покрывающем поверхность Антарктиды. Группа экспертов, работающая над проектом строительства воздушной гавани, выбрала локации, где масса льда “смещается незначительно и равномерно”.
"Год назад мы в течение года проводили исследования для выбора местоположения будущего постоянного объекта",— рассказал источник газеты. Он напомнил, что в 2009 и 2010 годах китайские специалисты уже построили в Антарктиде две специальные взлетные полосы для экстренной посадки и дозаправки.
Как ранее информировал УНН, с 2012 года темпы сокращения массы льда в Антарктиде утроились. Об этом говорится в сообщении Программы ООН по окружающей среде в Twitter.