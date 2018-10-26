NASA показало дивні прямокутні айсберги в Антарктиді

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У Національному управлінні з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) показали фотографії схожого на таблицю айсберга з гострими кутами, зняті під час дослідницького польоту 16 жовтня над Антарктидою. Про це УНН повідомляє з посиланням на Space.com.