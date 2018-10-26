NASA показало дивні прямокутні айсберги в Антарктиді
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У Національному управлінні з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) показали фотографії схожого на таблицю айсберга з гострими кутами, зняті під час дослідницького польоту 16 жовтня над Антарктидою. Про це УНН повідомляє з посиланням на Space.com.
Фотографію зробив вчений NASA Джеремі Харбек. Таких айсбергів він побачив декілька.
Айсберги, схожі на таблиці, відокремлюються від країв шельфових льодовиків. Вони виглядають як прямокутники через те, що утворилися відносно недавно, і ерозійний вплив вітру і хвиль ще не встиг згладити кути.
Показаний на фотографії гігантський айсберг, відомий як A68, що має розмір американського штату Делавер, відокремився від шельфового льодовика Ларсена С у липні 2017 року.
Два зафіксованих недавно прямокутних айсберги разом з іншими такими ж є продуктами одного і того ж відділення, зазначив учений NASA Джон Соннтаг.
Нагадаємо, у Гренландії через величезний айсберг евакуювали село.