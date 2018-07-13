В Гренландии из-за огромного айсберга эвакуировали село
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. В Гренландии из-за огромного айсберга, который подошел вплотную к берегам страны, эвакуировали жителей небольшого села. Об этом сообщает The Independent, передает УНН.
Власти объявили режим чрезвычайной ситуации и приказали жителям двигаться вверх по склону, на котором расположено село. Люди опасаются, что айсберг, который перестал дрейфовать и застрял в морском дне, начнет таять, и от него будут отламываться куски льда. Это может спровоцировать большие волны, которые могут затопить дома.
"Нас тут 180 жителей, и мы очень обеспокоены и боимся", - председатель села Иннаарсит Карл Петерсен.
Напомним, во Франции, на острове Реюньон произошло третье за год извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез. Источник вибраций находился на северном склоне горы. Первые выбросы лавы над поверхностью кратера были зафиксированы в 4:30 по местному времени.