В Гренландии из-за огромного айсберга эвакуировали село

Власти объявили режим чрезвычайной ситуации и приказали жителям двигаться вверх по склону, на котором расположено село. Люди опасаются, что айсберг, который перестал дрейфовать и застрял в морском дне, начнет таять, и от него будут отламываться куски льда. Это может спровоцировать большие волны, которые могут затопить дома.



"Нас тут 180 жителей, и мы очень обеспокоены и боимся", - председатель села Иннаарсит Карл Петерсен.



Напомним, во Франции, на острове Реюньон произошло третье за год извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез. Источник вибраций находился на северном склоне горы. Первые выбросы лавы над поверхностью кратера были зафиксированы в 4:30 по местному времени.



