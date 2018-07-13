У Гренландії через величезний айсберг евакуювали село

Представники влади оголосили режим надзвичайної ситуації і наказали жителям рухатися вгору по схилу, на якому розташовано село. Люди побоюються, що айсберг, який перестав дрейфувати і застряг в морському дні, почне танути, і від нього будуть відламуватися шматки льоду. Це може спровокувати великі хвилі, які можуть затопити будинки.



"Нас тут 180 жителів, і ми дуже стурбовані і боїмося", - голова села Іннаарсіт Карл Петерсен.



Нагадаємо, у Франції, на острові Реюньйон стався третій за рік виверження вулкана Пітон-де-ла-Фурнез. Джерело вібрацій знаходився на північному схилі гори. Перші викиди лави над поверхнею кратера були зафіксовані о 4:30 за місцевим часом.



