NASA показало странные прямоугольные айсберги в Антарктиде
Киев • УНН
КИЇВ. 26 октября. УНН. В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показали фотографии остроугольного, похожего на таблицу айсберга, снятые во время исследовательского полета 16 октября над Антарктидой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Space.com.
Фотографию сделал ученый NASA Джереми Харбек. Таких айсбергов он увидел несколько.
Айсберги, похожие на таблицы, отделяются от краев шельфовых ледников. Они выглядят как прямоугольники из-за того, что образовались относительно недавно, и эрозионное воздействие ветра и волн еще не успело сгладить углы.
Показанный на фотографии гигантский айсберг, известный как A68, имеющий размер американского штата Делавэр, отделился от шельфового ледника Ларсена С в июле 2017 года.
Два зафиксированных недавно прямоугольных айсберга вместе с другими такими же являются продуктами одного и того же отделения, отметил ученый NASA Джон Соннтаг.
Напомним, в Гренландии из-за огромного айсберга эвакуировали село.