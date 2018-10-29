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Китай планує побудувати перший регулярний аеропорт в Антарктиді

Китай планує побудувати перший регулярний аеропорт в Антарктиді

Київ • УНН

 • 9072 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Влада КНР планує побудувати в Антарктиді перший постійно діючий аеропорт, який може бути відкритий вже через кілька років. Про це повідомляє УНН із посиланням на Keji Ribao.

“Інфраструктура включатиме злітну смугу і повітряний термінал — на вже обраному місці, згідно з планом, побудують аеропорт. До його появи потрібно ще почекати кілька років”, — розповіло джерело китайської газети.

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За словами співрозмовника видання, аеропорт буде відкритий прямо на льодовику, що покриває поверхню Антарктиди. Група експертів, яка працює над проектом будівництва повітряної гавані, вибрала локації, де маса льоду “зміщується незначно і рівномірно”.

“Рік тому ми протягом року проводили дослідження для вибору місця розташування майбутнього постійного об’єкта”, — розповіло джерело газети. Він нагадав, що в 2009 і 2010 роках китайські фахівці вже побудували в Антарктиді дві спеціальні злітні смуги для екстреної посадки і дозаправки.

Як раніше інформував УНН, із 2012 року темпи скорочення маси льоду в Антарктиді потроїлися. Про це йдеться в повідомленні Програми ООН з навколишнього середовища в Twitter.

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