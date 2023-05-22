Китай не будет покупать российское зерно - Bloomberg
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Китай, вопреки настойчивым просьбам россии, импортировать зерно из рф, пишет Bloomberg, передает УНН.
Детали
Как отмечает издание, в последнее время Китай достаточно активно наращивает импорт пшеницы, однако не покупает российское зерно. Основной проблемой называют некие транспортные вопросы и фитосанитарные правила.
Согласно данным таможни КНР, с января по апрель этого года основным поставщиком пшеницы на рынок Китая была Австралия (59,7%). Также немало поставляла Канада (18,3%) и США (7,9%). Но россия, имея прямое железнодорожное сообщение с Китаем, составляет лишь около 0,5% китайского зернового импорта.
Bloomberg отмечает, что пшеница является исключением в восходящей торговле между Китаем и россией, ведь несмотря на западные санкции россия существенно нарастила поставки электроэнергии и алюминия в Китай.
По словам министра сельского хозяйства р Дмитрия Патрушева, будущие поставки пшеницы и мяса, вероятно, будут рассмотрены на повестке дня бизнес-форума в Китае на этой неделе.
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