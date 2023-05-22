Китай не купуватиме російське зерно – Bloomberg
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Китай, всупереч наполегливим проханням росії, імпортувати зерно з рф, пише Bloomberg, передає УНН.
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Як зазначає виданням, останнім часом Китай досить активно нарощує імпорт пшениці, проте не купує російське зерно. Основною проблемою називають якісь транспортні питання та фітосанітарні правила.
Відповідно до даних митниці КНР, з січня по квітень цього року основним постачальником пшениці на ринок Китаю була Австралія (59,7%). Також чимало постачала Канада (18,3%) і США (7,9%). Але росія, маючи пряме залізничне сполучення з Китаєм, складає лише близько 0,5% китайського зернового імпорту.
Bloomberg зазначає, що пшениця є винятком у висхідній торгівлі між Китаєм і росією, адже попри західні санкції росія істотно наростила постачання електроенергії та алюмінію в Китай.
За словами міністра сільського господарства рф Дмитра Патрушева, майбутнє постачання пшениці та м’яса, ймовірно, буде розглянуто на порядку денному бізнес-форуму у Китаї цього тижня.
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