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Китай не купуватиме російське зерно – Bloomberg

Китай не купуватиме російське зерно – Bloomberg

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. Китай, всупереч наполегливим проханням росії, імпортувати зерно з рф, пише Bloomberg, передає УНН.

Деталі 

Як зазначає виданням, останнім часом Китай досить активно нарощує імпорт пшениці, проте не купує російське зерно. Основною проблемою називають якісь транспортні питання та фітосанітарні правила.

Відповідно до даних митниці КНР, з січня по квітень цього року основним постачальником пшениці на ринок Китаю була Австралія (59,7%). Також чимало постачала Канада (18,3%) і США (7,9%). Але росія, маючи пряме залізничне сполучення з Китаєм, складає лише близько 0,5% китайського зернового імпорту.

Bloomberg зазначає, що пшениця є винятком у висхідній торгівлі між Китаєм і росією, адже попри західні санкції росія істотно наростила постачання електроенергії та алюмінію в Китай. 

За словами міністра сільського господарства рф Дмитра Патрушева, майбутнє постачання пшениці та м’яса, ймовірно, буде розглянуто на порядку денному  бізнес-форуму у Китаї цього тижня.

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