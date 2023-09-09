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Китай должен объяснить отсутствие Си Цзиньпина на саммите G20 - чиновник США

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 сентября. УНН. Китай должен объяснить причину отсутствия президента Си Цзиньпина на ежегодном саммите G20 в Нью-Дели, Индия. Об этом заявил в субботу официальный представитель США, пишет Reuters, передает УНН.

Цитата 

«Китайское правительство обязано’объяснить, почему их лидер принял или не принял участие», — заявил журналистам в индийской столице Джон Файнер, заместитель советника США по национальной безопасности.

Хотя Соединенные Штаты часто призывали объяснить действия китайского правительства, это не было их обязанностью, сказал чиновник. Также он добавил, что обидно то, что Китай не привержен успеху блока.

«Некоторые предполагают, что отсутствие Китая указывает на то, что он отказывается от G20, строя альтернативный мировой порядок, что он будет отдавать предпочтение группам, таким как БРИКС», — сказал Файнер.

Дополнение

Отмечается, что саммит должен был стать местом для возможной встречи между Си Цзиньпинем и президентом США Джо Байденом после месяцев усилий двух мировых держав наладить отношения, ослабленные торговой и геополитической напряженностью.

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