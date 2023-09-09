Китай має пояснити відсутність Сі Цзіньпіна на саміті G20 - чиновник США

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«Китайський уряд зобов’язаний пояснити, чому їхній лідер взяв чи не взяв участь», — заявив журналістам в індійській столиці Джон Файнер, заступник радника США з національної безпеки.

Хоча Сполучені Штати часто закликали пояснити дії китайського уряду, це не було їхнім обов'язком, сказав чиновник. Також він додав, що прикро те, що Китай не відданий успіху блоку.

«Дехто припускає, що відсутність Китаю вказує на те, що він відмовляється від G20, будуючи альтернативний світовий порядок, що він віддаватиме перевагу групам, таким як БРІКС», — сказав Файнер.

Доповнення

Зазначається, що саміт мав стати місцем для можливої ​​зустрічі між Сі Цзіньпінем і президентом США Джо Байденом після місяців зусиль двох світових держав налагодити відносини, ослаблені торговою та геополітичною напруженістю.

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