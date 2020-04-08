Китай хочет запастись курятиной до следующей вспышки коронавируса

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 62058 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 72872 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 86316 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 84497 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 103541 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 86379 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102737 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105873 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130934 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130321 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
Китай хочет запастись курятиной до следующей вспышки коронавируса

Китай хочет запастись курятиной до следующей вспышки коронавируса

Киев  •  УНН

 • 13483 просмотра

КИЕВ. 8 апреля УНН. Китай решил сформировать запас курятины и морепродуктов, сообщает УНН со ссылкой на специализированный ресурс "Птицефабрики Украины".

Распоряжение запастись продуктом выдали власти страны муниципалитетам с целью предотвращения дефицита курятины и морепродуктов, который Китай пережил в феврале текущего года.

Прогнозируется, что создание временных резервов курятины и морепродуктов позволит Китаю избежать дефицита в случае повторения кризиса, связанного с пандемией коронавируса, который там ожидают осенью.

Напомним, коронавирус спровоцировал повышенный спрос на курятину в ЕС и Украине. Продажи увеличились на четверть.

Между тем Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины сообщило о сокращении запасов курятины в торговых сетях. Если на позапрошлой неделе (18-26 марта) запасов хватало на 2,5 дня, то на прошлой неделе они сократились до 1,3 дня.

Украинские Национальные Новости

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