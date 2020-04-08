Китай хочет запастись курятиной до следующей вспышки коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля УНН. Китай решил сформировать запас курятины и морепродуктов, сообщает УНН со ссылкой на специализированный ресурс "Птицефабрики Украины".
Распоряжение запастись продуктом выдали власти страны муниципалитетам с целью предотвращения дефицита курятины и морепродуктов, который Китай пережил в феврале текущего года.
Прогнозируется, что создание временных резервов курятины и морепродуктов позволит Китаю избежать дефицита в случае повторения кризиса, связанного с пандемией коронавируса, который там ожидают осенью.
Напомним, коронавирус спровоцировал повышенный спрос на курятину в ЕС и Украине. Продажи увеличились на четверть.
Между тем Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины сообщило о сокращении запасов курятины в торговых сетях. Если на позапрошлой неделе (18-26 марта) запасов хватало на 2,5 дня, то на прошлой неделе они сократились до 1,3 дня.