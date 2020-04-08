Китай хоче запастися курятиною до наступного спалаху коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня УНН. Китай вирішив сформувати запас курятини і морепродуктів, повідомляє УНН із посиланням на спеціалізований ресурс "Птахофабрики України".
Розпорядження запастися продуктом видала влада країни муніципалітетам з метою запобігти дефіциту курятини і морепродуктів, який Китай пережив у лютому поточного року.
Прогнозується, що створення тимчасових резервів курятини і морепродуктів дозволить Китаю уникнути дефіциту в разі повторення кризи, пов'язаної з пандемією коронавірусу, на яку там очікують восени.
Нагадаємо, коронавірус спровокував підвищений попит на курятину в ЄС і Україні. Продажі збільшились на чверть.
Тим часом Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України повідомило про скорочення запасів курятини у торгових мережах. Якщо на позаминулому тижні (18-26 березня) запасів вистачало на 2,5 дні, то минулого тижня вони скоротилися до 1,3 дня.