Китай готов рассмотреть возможность еще одного визита делегации в Европу для мирных переговоров по Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Китай "готов рассмотреть вопрос об отправке еще одной делегации" в Европу для переговоров по урегулированию "украинского кризиса", заявил в пятницу спецпредставитель Китая по евразийским делам Ли Хуэй, информирует УНН.
Детали
Китайский посланник провёл брифинг по поводу своей 12-дневной поездки, во время которой он посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, штаб-квартиру ЕС в Бельгии и россию.
Ли отметил, что как первая делегация, направленная Китаем, его поездка не была направлена на получение немедленных результатов, а была сосредоточена на изучении позиций различных сторон и уточнении позиции Китая о необходимости мирных переговоров для поиска точки соприкосновения.
"Мы чувствовали, что существует большой разрыв между позициями обеих сторон", — сказал он о россии и Украине.
"Риск эскалации российско-украинской войны по-прежнему высок", — сказал Ли, добавив, что все стороны должны принять конкретные меры для "охлаждения ситуации" и обеспечения безопасности ядерных объектов.
"Пока это способствует смягчению ситуации, Китай готов на все", — отметил он.
"Если мы действительно хотим остановить войну, спасти жизни и достичь мира, мы должны прекратить посылать оружие на поле боя", — сказал Ли.
Относительно первопричины войны, Ли считает, что "украинский конфликт" имеет сложную историю. "Но, по сути, это извержение проблем, накопившихся в управлении безопасностью Европы".
Он добавил, что болезненные уроки того, как "украинский кризис" развился до его нынешнего состояния, заслуживают глубокого осмысления всеми сторонами.
Ли также отметил, что очень важно, чтобы кто-то выступил и способствовал достижению консенсуса между всеми сторонами, а Китай продолжит активизировать диалог и наращивать общее понимание.
Добавим
Ли, посол в россии с 2009 по 2019 год, является самым высоким китайским чиновником, посетившим Украину после вторжения россии в феврале 2022 года.
В мае Ли совершил 12-дневный тур по Киеву, Варшаве, Парижу, Берлину, Брюсселю и москве, пытаясь найти точки соприкосновения для возможного политического урегулирования войны в Украине.
Китай поддерживает тесные связи с россией и Пекин никогда не осуждал российскую интервенцию и даже не называл ее вторжением.