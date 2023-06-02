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Китай готовий розглянути можливість ще одного візиту делегації до Європи для мирних переговорів щодо України

Китай готовий розглянути можливість ще одного візиту делегації до Європи для мирних переговорів щодо України

Київ • УНН

 • 347227 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. Китай "готовий розглянути питання про відправку ще однієї делегації" до Європи для переговорів щодо врегулювання "української кризи", заявив у п'ятницю спецпредставник Китаю з євразійських справ Лі Хуей, інформує УНН.

Деталі

Китайський посланець провів брифінг з приводу своєї 12-денної поїздки, під час якої він відвідав Україну, Польщу, Францію, Німеччину, штаб-квартиру ЄС у Бельгії та росію.

Лі зазначив, що як перша делегація, спрямована Китаєм, його поїздка не була спрямована на отримання негайних результатів, а була зосереджена на вивченні позицій різних сторін та уточненні позиції Китаю щодо необхідності мирних переговорів для пошуку точки дотику.

"Ми відчували, що існує великий розрив між позиціями обох сторін", - сказав він про росію та Україну.

"Ризик ескалації російсько-української війни, як і раніше, високий", - сказав Лі, додавши, що всі сторони повинні вжити конкретних заходів для "охолодження ситуації" та забезпечення безпеки ядерних об'єктів.

"Поки це сприяє пом'якшенню ситуації, Китай готовий на все", - зазначив він.

"Якщо ми дійсно хочемо зупинити війну, врятувати життя і досягти миру, ми повинні припинити посилати зброю на поле бою", - сказав Лі.

Щодо першопричини війни, Лі вважає, що "український конфлікт" має складну історію. "Але, по суті, це виверження проблем, що накопичилися в управлінні безпекою Європи".

Він додав, що хворобливі уроки того, як "українська криза" розвинулася до її нинішнього стану, заслуговують на глибоке осмислення всіма сторонами.

Лі також зазначив, що дуже важливо, щоб хтось виступив і сприяв досягненню консенсусу між усіма сторонами, а Китай продовжить активізувати діалог і нарощувати спільне розуміння.

Додамо

Лі, посол у росії з 2009 по 2019 рік, є найвищим китайським чиновником, який відвідав Україну після вторгнення росії в лютому 2022 року.

У травні Лі здійснив 12-денний тур Києвом, Варшавою, Парижем, Берліном, Брюсселем та москвою, намагаючись знайти точки дотику для можливого політичного врегулювання війни в Україні.

Китай підтримує тісні зв'язки з росією і Пекін ніколи не засуджував російську інтервенцію і навіть не називав її вторгненням.

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