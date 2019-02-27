Китай готов к холодной войне с США в технологической сфере - CNN

“Даже если холодная война между Китаем и США в технологической сфере все же произойдет, Китай будет более подготовлен, чем США”, — считает исполнительный директор новостного сайта-обозревателя телекоммуникационной отрасли cctime.com Сян Лиган, его слова приводит газета.

“Китай обладает ведущими промышленными кластерами в мире — около 90% смартфонов в мире производится в КНР, так как у нас есть всеобъемлющий потенциал для этого, чего нет в других странах”, — отметил эксперт.

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Сян Лиган также выразил мнение, что Китай будет занимать первое место в мире в сфере разработок связи 5G и технологий искусственного интеллекта (ИИ). Он в том числе отметил вклад в развитие отрасли китайской компании Huawei, которая “является разработчиком передовых чипов для смартфонов” и “рано или поздно обыграет в технологической сфере (американскую компанию) Apple”.

В свою очередь председатель Всемирной организации зеленого дизайна (World Green Design Organization) Ши Дингуан сказал, что “чем больше внешнее давление на Китай, тем сильнее его стремление развивать внутренний инновационный потенциал и независимость в этой сфере”. “Это оправдано увеличивающимися расходами страны на развитие технологий и научные исследования”, — пояснил он.

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Тем временем эксперты отмечают, что эскалация технологического противостояния двух стран повлечет за собой негативные последствия для обеих сторон. “Несмотря на прогнозы о том, что холодная война может заставить Китай и США развивать собственные, изолированные технологические экосистемы... в некоторых сферах две страны слишком связаны между собой, чтобы полностью исключать сотрудничество, — указал Ши Дингуан. — Кооперация КНР и Соединенных Штатов охватывает достаточно широкую область, в том числе сферу науки и фундаментальных исследований”.

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В свою очередь Сян Лига сказал, что “никто не выиграет, если США и Китай закроют двери друг перед другом”. “Если это произойдет, обе стороны несут большие потери”, — резюмировал он.

Как сообщал УНН, США стремятся снизить влияние России и Китая в Центральной Европе.