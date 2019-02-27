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Китай готовий до холодної війни з США в технологічній сфері - CNN

Китай готовий до холодної війни з США в технологічній сфері - CNN

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Технологічний потенціал Китаю дозволить чинити гідний опір і зберегти лідерство країни в галузі в разі розгортання холодної війни зі Сполученими Штатами в області технологій. Про це в середу пише газета Global Times, цитуючи думки китайських експертів, передає УНН.

“Навіть якщо холодна війна між Китаєм і США в технологічній сфері все ж станеться, Китай буде більш підготовлений, ніж США”, — вважає виконавчий директор новинного сайту-оглядача телекомунікаційної галузі cctime.com Сян Ліган, його слова наводить газета.

“Китай має провідні промислові кластери в світі — близько 90% смартфонів у світі виробляється в КНР, так як у нас є всеосяжний потенціал для цього, чого немає в інших країнах”, — зазначив експерт.

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Сян Ліган також висловив думку, що Китай буде займати перше місце в світі в сфері розробок зв’язку 5G і технологій штучного інтелекту (ШІ). Він в тому числі відзначив внесок в розвиток галузі китайської компанії Huawei, яка “є розробником передових чіпів для смартфонів” і “рано чи пізно обіграє в технологічній сфері (американську компанію) Apple”.

У свою чергу голова Всесвітньої організації зеленого дизайну (World Green Design Organization) Ши Дінгуан сказав, що “чим більше зовнішній тиск на Китай, тим сильніше його прагнення розвивати внутрішній інноваційний потенціал і незалежність в цій сфері”. “Це виправдано збільшує витрати країни на розвиток технологій і наукових досліджень”, — пояснив він.

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Тим часом експерти відзначають, що ескалація технологічного протистояння двох країн спричинить за собою негативні наслідки для обох сторін.

“Не дивлячись на прогнози про те, що холодна війна може змусити Китай та США розвивати власні, ізольовані технологічні екосистеми... в деяких сферах дві країни дуже пов’язані між собою, щоб повністю виключати співпрацю, — вказав Ши Дінгуан. — Кооперація КНР і Сполучених Штатів охоплює досить широку область, в тому числі сферу науки і фундаментальних досліджень”.

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У свою чергу Сян Ліга сказав, що “ніхто не виграє, якщо США і Китай зачинять двері один перед одним”. “Якщо це станеться, обидві сторони зазнають великих втрат”, — резюмував він.

Як повідомляв УНН, США прагнуть знизити вплив Росії і Китаю в Центральній Європі.

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