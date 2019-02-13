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РФ і Китай інвестують в розвиток штучного інтелекту у військовій сфері - Пентагон

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Міністерство оборони США вважає, що Росія і Китай роблять значні інвестиції в розробку штучного інтелекту для його використання у військовій сфері. Про це йдеться в доповіді Пентагону, опублікованій у вівторок, інформує УНН.

“Штучний інтелект змінить усі галузі і всебічно вплине на роботу Пентагону, операції, що проводяться, навчання, захист військ, набір нових солдатів, медицину і багато іншого. Інші країни, особливо Росія і Китай, роблять значні інвестиції в розвиток штучного інтелекту”, — стверджують в міноборони США.

“Ці інвестиції загрожують підірвати нашу технологічну перевагу і дестабілізувати міжнародний порядок. Стоячи на варті порядку і процвітання США, Пентагон зобов’язаний використовувати творчий потенціал і навички, щоб вирішити технічні, етичні та соціальні проблеми, що виникають у зв’язку з появою штучного інтелекту, реалізовувати всі його можливості для забезпечення миру і безпеки майбутніх поколінь”, — підкреслили у військовому відомстві.

Як повідомляв УНН, очільник Пентагону прибув з неоголошеним візитом до Афганістану.

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