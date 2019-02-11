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Очільник Пентагону прибув з неоголошеним візитом до Афганістану

Очільник Пентагону прибув з неоголошеним візитом до Афганістану

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. Виконувач обов’язків міністра оборони США Пат Шанахан у понеділок, 11 лютого, прибув до Афганістану з неоголошеним візитом, щоб зустрітися з військовими високопосадовцями та афганськими чиновниками. Про це УНН з посиланням на Радіо Свобода.

Очільник Пентагону повідомив, що наголосить у переговорах з афганськими лідерами на необхідності досягти миру з талібами.

Частина лідерів в Афганістані виступає проти будь-якої мирної угоди з талібами, а самі таліби поки що відмовляються вести переговори з урядом у Кабулі, називаючи урядовців маріонетками Заходу.

Шанахан також заявив, що не має вказівок від Білого дому щодо зниження чисельності американських військ в Афганістані з нинішніх 14 тисяч.

Раніше ЗМІ повідомляли, що президент США Дональд Трамп намагається зменшити контингент в Афганістані приблизно наполовину в межах зусиль, спрямованих на скорочення військової присутності США в регіоні.

Нагадаємо, за даними NYT, США посилили атаки проти талібів в Афганістані на тлі переговорів з ними про мир.

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