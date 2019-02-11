Очільник Пентагону прибув з неоголошеним візитом до Афганістану
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Виконувач обов’язків міністра оборони США Пат Шанахан у понеділок, 11 лютого, прибув до Афганістану з неоголошеним візитом, щоб зустрітися з військовими високопосадовцями та афганськими чиновниками. Про це УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Очільник Пентагону повідомив, що наголосить у переговорах з афганськими лідерами на необхідності досягти миру з талібами.
Частина лідерів в Афганістані виступає проти будь-якої мирної угоди з талібами, а самі таліби поки що відмовляються вести переговори з урядом у Кабулі, називаючи урядовців маріонетками Заходу.
Шанахан також заявив, що не має вказівок від Білого дому щодо зниження чисельності американських військ в Афганістані з нинішніх 14 тисяч.
Раніше ЗМІ повідомляли, що президент США Дональд Трамп намагається зменшити контингент в Афганістані приблизно наполовину в межах зусиль, спрямованих на скорочення військової присутності США в регіоні.
Нагадаємо, за даними NYT, США посилили атаки проти талібів в Афганістані на тлі переговорів з ними про мир.