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Президент Афганістану закликав талібів до прямих переговорів

Президент Афганістану закликав талібів до прямих переговорів

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Президент Афганістану Ашраф Гані у понеділок закликав талібів вступити у прямі переговори з урядом. Про це УНН повідомляє з посиланням на Tolo News.

У зверненні до нації Гані також запевнив жителів країни, що їх права не будуть ущемлені заради миру і що суверенітет країни буде підтриманий.

За його словами, наразі у талібів є два варіанти - або підтримати народ Афганістану, або бути використаними як інструмент іншими країнами.

Гані сказав, що докладаються узгоджені зусилля для досягнення миру, але у той же час уряд також старанно працює над розвитком країни.

Він сказав, що уряд прихильний припиненню 40-річної війни, і сказав, що таке бажання є у всіх афганців.

Що стосується питання іноземних військ в країні, він сказав, що жодна країна не хоче цього нескінченно, але наразі Афганістану потрібні ці сили. Він сказав, що іноземні війська в країні підуть у якийсь момент, але це буде зроблено відповідно до плану.

Гані не згадав про переговори між США і талібами у Катарі, які завершилися в суботу, і поки прямо не прокоментував який-небудь розвиток подій щодо цього.

Загалом його звернення до народу було зосереджено на мирі і питанні виведення військ.

Його виступ також прозвучав після повідомлень про суперечки між ним і спеціальним посланцем США Халілзадом Залмаєм, який прибув до Кабула в неділю після шести днів переговорів з талібами в Досі у Катарі.

Досі таліби відмовлялися проводити засідання з афганським урядом, який вони вважають незаконним. Проте, вони провели чотири раунди переговорів з США з минулого року.

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