Глава Пентагона прибыл с необъявленным визитом в Афганистан
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Исполняющий обязанности министра обороны США Пат Шанахан в понедельник, 11 февраля, прибыл в Афганистан с необъявленным визитом, чтобы встретиться с военными чиновниками и афганскими чиновниками. Об этом УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Глава Пентагона сообщил, что отметит в переговорах с афганскими лидерами необходимость достичь мира с талибами.
Часть лидеров в Афганистане выступает против какого-либо мирного соглашения с талибами, а сами талибы пока отказываются вести переговоры с правительством в Кабуле, называя чиновников марионетками Запада.
Шанахан также заявил, что не имеет указаний от Белого дома относительно снижения численности американских войск в Афганистане с нынешних 14 тысяч.
Ранее СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп пытается уменьшить контингент в Афганистане примерно наполовину в пределах усилий, направленных на сокращение военного присутствия США в регионе.
Напомним, по данным NYT, США усилили атаки против талибов в Афганистане на фоне переговоров с ними о мире.