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РФ и Китай инвестируют в развитие искусственного интеллекта в военной сфере - Пентагон

РФ и Китай инвестируют в развитие искусственного интеллекта в военной сфере - Пентагон

Киев  •  УНН

 • 7094 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Министерство обороны США считает, что Россия и Китай делают значительные инвестиции в разработку искусственного интеллекта для его использования в военной сфере. Об этом говорится в докладе Пентагона, опубликованном во вторник, передает УНН.

“Искусственный интеллект изменит все отрасли и всесторонне повлияет на работу Пентагона, проводимые операции, учения, защиту войск, набор новых солдат, медицину и многое другое. Другие страны, особенно Россия и Китай, делают значительные инвестиции в развитие искусственного интеллекта”, — утверждают в минобороны США.

“Эти инвестиции угрожают подорвать наше технологическое преимущество и дестабилизировать международный порядок. Стоя на страже порядка и процветания США, Пентагон обязан использовать творческий потенциал и навыки, чтобы решить технические, этические и социальные проблемы, возникающие в связи с появлением искусственного интеллекта, реализовывать все его возможности для обеспечения мира и безопасности будущих поколений”, — подчеркнули в военном ведомстве.

Как сообщал УНН, глава Пентагона прибыл с необъявленным визитом в Афганистан.

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