Китайский Новый год, Всемирный день кино. Что еще можно отметить 10 февраля

Сегодня, 10 февраля, китайцы всего мира, представители некоторых других народов и просто поклонники традиций Поднебесной отмечают Китайский Новый год, пишет УНН.

Дата Китайского Нового года (Чунь Цзе) ежегодно высчитывается по лунному календарю, и на этот раз праздник приходится именно на 10 февраля.

По китайскому гороскопу символом года станет зеленый деревянный дракон, а по китайскому календарю наступит 4721 год.

Чунь Цзе отмечают 15 дней. В первый день нового года вечером люди в семейном кругу собираются за праздничным столом, на котором обязательно должны быть пельмени цзяоцзы, рыбные блюда, разнообразные сладости.

На улицах устраиваются громкие гуляния с фейерверками и разнообразными развлечениями. Интересна традиция жечь бамбуковые палочки, которая символизирует удачу и счастье на целый год.

В последний день Китайского Нового года обязательно надо надеть мандариновое ожерелье сладкие рисовые шарики, которые символизируют счастливое будущее, и много веселиться.

Еще сегодня, во вторую субботу февраля, все желающие могут присоединиться к Всемирному дню кино.

Событие было основано в 2020 году в США перед 92-й церемонией вручения премии "Оскар".

В этот день всех поклонников кинематографа призывают через соцсети общаться с режиссерами, актерами, другими представителями киноиндустрии, чтобы делиться впечатлениями от просмотра фильмов, обсуждать работу над ними и игру любимых звезд, дискутировать о современных технологиях, которые применяются при производстве кинолент.

Всемирный день кино не только чествует этот отдельный вид искусства, но и признает глубокое влияние фильмов на культуру и общество. Этот день напоминает о повествовательной силе кино, его способности вызывать эмоции и роли в формировании нашего понимания мира.

От древних славян осталась традиция 10 февраля отмечать День домового.

Домовой - это мифологический славянский персонаж, который является добрым духом - хранителем домашнего очага. По характеру он капризный, однако всячески помогает хорошим семьям, которые поддерживают чистоту и не ссорятся, заботится о здоровье скота и домашнем хозяйстве. В то же время домовой наказывает скупердяев, злых и равнодушных людей.

В этот день домового обязательно надо угощать его любимыми блюдами: сладкой кашей, разнообразными сладостями, хлебом с молоком.

Также 10 февраля отмечается День зернобобовых.

Зернобобовые - это плоды растений бобовых, которые выращиваются людьми для потребления. Наиболее распространенными в мире представителями зернобобовых являются бобы, чечевица и горох. К зернобобовым относятся только те культуры, которые собирают для потребления в сушеном виде. Они богаты белком, что имеет большое значение для людей в регионах, где по разным причинам потребление мяса и молока недостаточное.

По церковному календарю сегодня День памяти святого мученика Харлампия, который жил во II веке.

Харлампий был проповедником и епископом в Магнезии. После общения с ним многие люди принимали крещение.

Однажды язычники схватили Харлампия, долго и жестоко пытали, а потом зарубили мечом.

Именины 10 февраля празднуют Антон, Василий, Семен, Григорий, Аркадий, Анна, Валентина, Галина.