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Китайский Новый год, Всемирный день кино. Что еще можно отметить 10 февраля

Китайский Новый год, Всемирный день кино. Что еще можно отметить 10 февраля

Киев  •  УНН

10 февраль 2024, 04:17  •  29795 просмотра

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Дата Китайского Нового года ежегодно высчитывается по лунному календарю, и на этот раз праздник приходится именно на 10 февраля. По китайскому гороскопу символом года станет зеленый деревянный дракон, а по китайскому календарю наступит 4721 год.

Сегодня, 10 февраля, китайцы всего мира, представители некоторых других народов и просто поклонники традиций Поднебесной отмечают Китайский Новый год, пишет УНН.

Дата Китайского Нового года (Чунь Цзе) ежегодно высчитывается по лунному календарю, и на этот раз праздник приходится именно на 10 февраля.

По китайскому гороскопу символом года станет зеленый деревянный дракон, а по китайскому календарю наступит 4721 год.

Чунь Цзе отмечают 15 дней. В первый день нового года вечером люди в семейном кругу собираются за праздничным столом, на котором обязательно должны быть пельмени цзяоцзы, рыбные блюда, разнообразные сладости.

На улицах устраиваются громкие гуляния с фейерверками и разнообразными развлечениями. Интересна традиция жечь бамбуковые палочки, которая символизирует удачу и счастье на целый год.

В последний день Китайского Нового года обязательно надо надеть мандариновое ожерелье сладкие рисовые шарики, которые символизируют счастливое будущее, и много веселиться.

Еще сегодня, во вторую субботу февраля, все желающие могут присоединиться к Всемирному дню кино.

Событие было основано в 2020 году в США перед 92-й церемонией вручения премии "Оскар".

В этот день всех поклонников кинематографа призывают через соцсети общаться с режиссерами, актерами, другими представителями киноиндустрии, чтобы делиться впечатлениями от просмотра фильмов, обсуждать работу над ними и игру любимых звезд, дискутировать о современных технологиях, которые применяются при производстве кинолент.

Всемирный день кино не только чествует этот отдельный вид искусства, но и признает глубокое влияние фильмов на культуру и общество. Этот день напоминает о повествовательной силе кино, его способности вызывать эмоции и роли в формировании нашего понимания мира.

От древних славян осталась традиция 10 февраля отмечать День домового.

Домовой - это мифологический славянский персонаж, который является добрым духом - хранителем домашнего очага. По характеру он капризный, однако всячески помогает хорошим семьям, которые поддерживают чистоту и не ссорятся, заботится о здоровье скота и домашнем хозяйстве.  В то же время домовой наказывает скупердяев, злых и равнодушных людей.

В этот день домового обязательно надо угощать его любимыми блюдами: сладкой кашей, разнообразными сладостями, хлебом с молоком.

Также 10 февраля отмечается День зернобобовых.

Зернобобовые - это плоды растений бобовых, которые выращиваются людьми для потребления. Наиболее распространенными в мире представителями зернобобовых являются бобы, чечевица и горох. К зернобобовым относятся только те культуры, которые собирают для потребления в сушеном виде. Они богаты белком, что имеет большое значение для людей в регионах, где по разным причинам потребление мяса и молока недостаточное.

По церковному календарю сегодня День памяти святого мученика Харлампия, который жил во II веке.

Харлампий был проповедником и епископом в Магнезии. После общения с ним многие люди принимали крещение.

Однажды язычники схватили Харлампия, долго и жестоко пытали, а потом зарубили мечом.

Именины 10 февраля празднуют Антон, Василий, Семен, Григорий, Аркадий, Анна, Валентина, Галина.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
Китайський Новий рік, Всесвітній день кіно. Що ще можна відзначити 10 лютого
Chinese New Year, World Movie Day. What else can be celebrated on February 10
Новости по теме

Китайский Новый год, Всемирный день кино. Что еще можно отметить 10 февраля

Дата Китайского Нового года ежегодно высчитывается по лунному календарю, и на этот раз праздник приходится именно на 10 февраля. По китайскому гороскопу символом года станет зеленый деревянный дракон, а по китайскому календарю наступит 4721 год.

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