Китайський Новий рік, Всесвітній день кіно. Що ще можна відзначити 10 лютого

Сьогодні, 10 лютого, китайці усього світу, представники деяких інших народів і просто шанувальники традицій Піднебесної відзначають Китайський Новий рік, пише УНН.

Дата Китайського Нового року (Чунь Цзе) щороку вираховується за місячним календарем, і цього разу свято припадає саме на 10 лютого.

За китайським гороскопом символом року стане зелений дерев’яний дракон, а за китайським календарем настане 4721 рік.

Чунь Цзе відзначають 15 днів. У перший день нового року ввечері люди у родинному колі збираються за святковим столом, на якому обов’язково мають бути пельмені цзяоцзи, рибі страви, різноманітні солодощі.

На вулицях влаштовуються гучні гуляння з феєрверками та різноманітними розвагами. Цікавою є традиція палити бамбукові палички, яка символізує удачу та щастя на цілий рік.

В останній день Китайського Нового року обов’язково треба вдягнути мандаринове намисто солодкі рисові кульки, які символізують щасливе майбутнє, і багато веселитися.

Ще сьогодні, у другу суботу лютого, усі бажаючі можуть долучитися до Всесвітнього дня кіно.

Подія була започаткована у 2020 році в США перед 92-ю церемонією вручення премії "Оскар".

В цей усіх шанувальників кінематографу закликають через соцмережі спілкувати з режисерами, акторами, іншими представниками кіноіндустрії, щоб ділитися враженнями від перегляду фільмів, обговорювати роботу над ними та гру улюблених зірок, дискутувати про сучасні технології, які застосовуються при виробництві кінострічок.

Всесвітній день кіно не лише вшановує цей окремий вид мистецтва, але й визнає глибокий вплив фільмів на культуру та суспільство. Цей день нагадує про оповідну силу кіно, його здатність викликати емоції та роль у формуванні нашого розуміння світу.

Від давніх слов'ян залишилася традиція 10 лютого відзначати День домовика.

Домовик – це міфологічний слов’янський персонаж, який є добрим духом – хранителем домашнього вогнища. За характером він вередливий, проте всіляко допомагає гарним родинам, які підтримують чистоту й не сваряться, дбає про здоров’я худоби та домашнє господарство. Водночас домовик карає скупих, злих і байдужих людей.

В цей день домовика обов’язково треба частувати його улюбленими стравами: солодкою кашею, різноманітними солодощами, хлібом з молоком.

Також 10 лютого відзначається День зернобобових.

Зернобобові - це плоди рослин бобових, які вирощуються людьми для споживання. Найбільш розповсюдженими в світі представниками зернобобових є боби, сочевиця та горох. До зернобобових належать тільки ті культури, які збирають для споживання в сушеному вигляді. Вони багаті на білок, що має велике значення для людей в регіонах, де з різних причин споживання м’яса та молока недостатнє.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті святого мученика Харлампія, який жив у ІІ столітті.

Харлампій був проповідником та єпископом у Магнізії. Після спілкування з ним багато людей приймали хрещення.

Одного разу язичники схопили Харлампія, довго та жорстоко катували, а потім зарубали мечем.

Іменини 10 лютого святкують Антон, Василь, Семен, Григорій, Аркадій, Ганна, Валентина, Галина.