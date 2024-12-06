Китайские автопроизводители нашли способ обойти новые тарифы ЕС
Киев • УНН
Китайские производители увеличивают экспорт гибридных автомобилей в Европу из-за новых тарифов на электромобили. Экспорт гибридов в ЕС вырос втрое, достигнув 65 800 единиц за период июль-октябрь.
Китайские автопроизводители наращивают экспорт гибридных автомобилей в Европу и планируют расширять линейки моделей для этого рынка через тарифы ЕС на электромобили. Кроме этого, некоторые компании переносят производство в Европу, чтобы снизить себестоимость авто. Об этом сообщала Reuters, пишет УНН.
Детали
Введенные Евросоюзом тарифы на электромобили не распространяются на гибридные авто.
Китайские автопроизводители переходят на PHEV (подключаемые гибриды), чтобы обойти новые тарифы ЕС на импорт электромобилей из Китая,
Он ожидает, что экспорт гибридных автомобилей из Китая в Европу вырастет на 20% в этом году и еще больше – в следующем.
Антисубсидийные расследования китайского импорта электромобилей, начавшиеся в октябре 2023 года, и замедление продаж автомобилей в Китае заставили некоторых автопроизводителей изменить свою европейскую стратегию, чтобы больше сосредоточиться на экспорте гибридных моделей.
Учитывая 100% тарифы на электромобили китайского производства в США и Канаде, Европа также является одним из наиболее очевидных рынков сбыта для китайских автопроизводителей.
По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, с июля по октябрь экспорт гибридных автомобилей в Европу вырос более чем в три раза – до 65 800 единиц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Напомним
Новые тарифы ЕС на китайские электромобили не распространяются на гибридные автомобили, что позволяет китайским автопроизводителям продолжать продавать частично электрические гибриды в Европе по более низким тарифам, хотя они сталкиваются с конкуренцией со стороны европейских производителей в этом сегменте.