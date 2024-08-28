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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Китай призывает страны поддержать его «мирный план» по Украине

Китай призывает страны поддержать его «мирный план» по Украине

Киев  •  УНН

28 августа 2024, 06:10  •  29042 просмотра

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Китай провел переговоры с Индонезией, Бразилией и ЮАР по поддержке своего «мирного плана» для Украины. Спецпредставитель Ли Хуэй назвал эти страны важными силами в продвижении мира, которые поддерживают связь с Россией и Украиной.

Во вторник, 27 августа, Китай призвал больше стран поддержать его «мирный план по Украине» после раунда дипломатических переговоров с Индонезией, Бразилией и Южной Африкой в поддержку своего плана. Об этом пишет Associated Press, передает УНН.

Детали

Специальный представитель правительства Китая по вопросам Евразии Ли Хуэй назвал эти три страны представителями Глобального Юга и «важными силами в продвижении мира во всем мире», которые разделяют сходные с Китаем позиции. «Они поддерживают связь как с Россией, так и с Украиной и остаются сторонниками политического урегулирования кризиса путем диалога и переговоров», - сказал Ли. 

В начале этого года Китай и Бразилия выпустили свой совместный «мирный план», который предусматривает проведение конференции с участием Украины и России и недопущение расширения поля боя. Китай и россия отсутствовали на мирном саммите, который проходил в Швейцарии в июне. россия не была приглашена, а Китай решил не участвовать.

Китай міг би зіграти фундаментальну роль у припиненні війни - Кулеба20 марта 2024, 08:42 • 33177 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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