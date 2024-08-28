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Китай закликає країни підтримати його "мирний план" щодо України

Китай закликає країни підтримати його "мирний план" щодо України

Київ • УНН

 • 46960 перегляди

Китай провів переговори з Індонезією, Бразилією та ПАР щодо підтримки свого "мирного плану" для України. Спецпредставник Лі Хуей назвав ці країни важливими силами у просуванні миру, які підтримують зв'язок з росією та Україною.

У вівторок, 27 серпня, Китай закликав більше країн підтримати його "мирний план щодо України" після раунду дипломатичних переговорів з Індонезією, Бразилією і Південною Африкою на підтримку свого плану. Про це пише Associated Press, передає УНН.

Деталі

Спеціальний представник уряду Китаю з питань Євразії Лі Хуей назвав ці три країни представниками Глобального Півдня і "важливими силами в просуванні миру в усьому світі", які поділяють подібні з Китаєм позиції. "Вони підтримують зв'язок як з росією, так і з Україною і залишаються прихильниками політичного врегулювання кризи шляхом діалогу і переговорів", - сказав Лі. 

На початку цього року Китай і Бразилія випустили свій спільний "мирний план", який передбачає проведення конференції за участю України і росії та недопущення розширення поля бою. Китай і росія були відсутні на мирному саміті, який проходив у Швейцарії в червні. росію не було запрошено, а Китай вирішив не брати участі.

Китай міг би зіграти фундаментальну роль у припиненні війни - Кулеба20.03.24, 10:42 • 33330 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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