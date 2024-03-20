Китай мог бы сыграть фундаментальную роль в прекращении войны – Кулеба

Китай мог бы сыграть фундаментальную роль в прекращении войны благодаря особым отношениям с россией.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба La Stampa, передает УНН.

Кулеба сообщил, что в ожидании точной даты мирного форума в Швейцарии двусторонние контакты продолжаются.

Например, с Китаем, который мог бы сыграть фундаментальную роль в прекращении войны благодаря особым отношениям с россией - сказал Кулеба.

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Советник руководителя ОП Украины Михаил Подоляк сообщал, что Китай понимает, что россия ему не ровня, но пока полного понимания, что россия — это страна, с которой можно разговаривать в ультимативном тоне еще не произошло.

POLITICO сообщало, что Китай может бойкотировать будущие мирные переговоры по Украине, которые планируют состояться в Швейцарии, если на них не будет присутствовать россия.