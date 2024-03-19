Китай понимает, что россия ему не ровня - Подоляк

Китай понимает, что россия ему не ровня, но пока полного понимания, что россия — это страна, с которой можно разговаривать в ультимативном тоне еще не произошло. Об этом заявил советник руководителя ОП Украины Михаил Подоляк в эфире телеканала FREEДОМ, передает УНН.

"Китай медленный. Он разворачивается гораздо медленней чем необходимо для современного времени. Ну объективно, потому что стана построена на других принципах, она имеет другую внутреннюю структуру, другую внутреннюю дискуссию. Но на май взгляд Китай абсолютно точно уже прекрасно понимает, что россия это не ровня ему даже не как партнер, а неравная ему страна с точки зрения потенциала, перспектив, объемов экономике, объемов влияния на глобальный политический и экономический процесс. Но Китай очень аккуратен, очень осторожен. Он очень плавно делает те, или иные развороты, постепенно меняя свои диспозиции", - сказал Подоляк.

Он отметил, что процесс разворота Китая достаточно длительный.

"Я не готов сказать, что это будет сделано завтра, или послезавтра. Это процесс достаточно длительный. На него модна влиять каким образом? Разговаривать с Китаем на разных площадках. Китай относиться на сегодня к ключевым большим политическим игрокам, которым уже не является россия", - сказал он.

Подоляк отметил, что пока полного понимания, что россия — это страна, с которой можно разговаривать в ультимативном тоне, у Китая еще не произошло.

"Но пока полного понимания, что россия это страна с которой можно разговаривать в ультимативном тоне у Китая еще не произошло. Должно пройти какое-то время, они должны понять что россия на самом деле - это гопник, который провоцирует и создает слишком дорогие проекты. То есть любое соучастия в программах с рф будет стоить гораздо дороже чем без россии, что бессмысленно", - рассказал Подоляк.

Дополнение

POLITICO сообщало, что Китай может бойкотировать будущие мирные переговоры по Украине, которые планируют состояться в Швейцарии, если на них не будет присутствовать россия.

Министр иностранных дел Китая Ван И пообещал углублять отношения с россией, на фоне того, как Пекин продолжает подчеркивать важность того, что он называет "многополярным" мировым порядком.