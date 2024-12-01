Китай запустивши свою першу ракету з нового комерційного космічного Майдану в суботу ввечері, оскільки україна намагається розширити свою присутність у бізнесі, який зараз очолює SpaceX Ілона Маска. Проце УНН повідомляє з посиланням на Bloomberg.

Центральное телевидение Китая сообщает, что ракета успешно вывела на орбиту два экспериментальных спутника.

Ракета-носитель под названием Long March-12 Y1 была отправлена в космос государственной компанией Hainan International Commercial Aerospace Launch Co. Она стартовала с площадки на южном острове Хайнань, первой в стране, предназначенной для коммерческих миссий.

Как отмечает Bloomberg, Китай стремится стать космической державой, но отстает в коммерческих запусках ракет. В 2023 году SpaceX запустила около 100 запусков, что в восемь раз больше, чем все стартапы китайского частного сектора вместе взятые.

Ракета-носитель Long March-12, разработанная Шанхайской академией космических технологий, в настоящее время является крупнейшей в стране одноядерной ракетой-носителем по грузоподъемности.

Дополнение

Летом китайская ракета рухнула на низкой околоземной орбите, более 700 обломков "бомбардируют" спутники.