Китай обвинил корабль США во вторжении в китайские территориальные воды

Военные Китая обвинили США в том, что американский военный корабль эсминец USS Hopper незаконно вошел в территориальные китайских вод в Южно-Китайском море. Об этом сообщили Reuters, пишет УНН.

Детали

Военные Китая заявили, что они отогнали американский военный корабль и развернули свои военно-морские и воздушные силы, чтобы "отслеживать, контролировать и предупреждать" американский эсминец.

Согласно заявлениям Китая, этот инцидент "доказывает, что Соединённые Штаты являются настоящим "создателем риска для безопасности" в Южно-Китайском море".

В то же время военно-морские силы США утверждают, что их судно действовало в соответствии с международным правом.

Напомним

В марте уже возникал похожий спор между США и Китаем. Тогда китайские военные заявили, что ракетный эсминец Соединенных Штатов USS Milius незаконно вошел в воды Южно-Китайского моря.

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