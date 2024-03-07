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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Китай обещает углублять отношения с россией

Китай обещает углублять отношения с россией

Киев  •  УНН

7 марта 2024, 09:40  •  8882 просмотра

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Министр иностранных дел Китая обвинил США в подавлении Китая, пообещал углубить связи с россией и подчеркнул важность "многополярного мирового порядка", в котором не доминирует гегемония США.

Министр иностранных дел Китая Ван И пообещал углублять отношения с россией, на фоне того, как Пекин продолжает подчеркивать важность того, что он называет "многополярным" мировым порядком, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Китая и The Guardian.

Детали

Выступая в четверг, Ван сказал, что отношения между Китаем и США являются "критическими", а углубляться и укрепляться в ближайшие месяцы будут именно отношения с россией.

Поддержка и развитие отношений Китая и россии является стратегическим выбором обеих сторон, основанным на фундаментальных интересах двух народов. Китай и россия выработали новую парадигму отношений между крупнейшими странами, которая полностью отличается от устаревшего подхода времен "холодной войны" - неприсоединение, отказ от конфронтации и отсутствие нацеленности на третью сторону

- сказал Ван И, которого цитируют в пресс-службе МИД Китая.

Ван похвалил "стратегическое руководство" главы Китая Си Цзиньпина и президента россии владимира путина за укрепление отношений настолько, что в прошлом году двусторонняя торговля достигла рекордных 240 миллиардов долларов. Ван отметил, что российский газ питает китайские домохозяйства, а по российским дорогам ездят китайские автомобили.

На ежегодной пресс-конференции Ван коснулся вопросов войн в Украине и Газе, а также отношений Китая с Европой. Всюду он подчеркивал "тенденцию" к многополярному миру, в котором, по словам Пекина, больше не доминирует гегемония Вашингтона.

Это, как отмечается, было важной частью "безграничной" дружбы, которую Китай и россия провозгласили в феврале 2022 года, незадолго до вторжения россии в Украину. Пекин поддерживал москву дипломатически и экономически после вторжения, к разочарованию западных лидеров. "Отношения Китая и россии развиваются по тенденции многополярности", - заявил Ван в четверг.

В рамках этого акцента на многополярности, как отмечается, внешняя политика Китая все больше фокусируется на важности Глобального Юга. Ван сказал, что Китай является, был и будет важным членом этой группы стран.

"Глобальный Юг больше не является молчаливым большинством, а является силой реформирования международного порядка", - отметил глава МИД Китая.

Глава МИД Китая обвинил США во введении санкций против китайских компаний на "впечатляющем" и "непостижимом" уровне, ссылаясь на оппозицию Пекина "односторонности и протекционизму" - жалобам, которые в последнее время стали модными словами в официальных заявлениях Китая, указывает The Guardian.

Также Ван обвинил США в невыполнении обещаний и сказал, что они "одержимы" подавлением Китая.

Ван подчеркнул важность взаимоуважения. "Неприемлемо, чтобы одни страны были за столом, а другие были в меню", - сказал он.

Китай поддерживает проведение международной мирной конференции, на которую согласятся Украина и россия7 марта 2024, 08:58 • 13689 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
hardianХранитель
yevropaЕвропа
si-tszinpinСи Цзиньпин
kitaiКитай
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
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