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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Китай может иметь 1000 ядерных боеголовок к 2030 году - Пентагон

Китай может иметь 1000 ядерных боеголовок к 2030 году - Пентагон

Киев  •  УНН

 • 6289 просмотра

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Пентагон сообщает о стремительном увеличении ядерного потенциала Китая до 1000 боеголовок к 2030 году. Страна также имеет самый большой флот в мире и активно модернизирует военные силы.

Китай стремительно наращивает свой ядерный арсенал и к 2030 году может иметь 1000 ядерных боеголовок. За последний год Китай добавил не менее 100, теперь их общее количество превышает 600. Об этом пишет Politico со ссылкой на новый отчет Пентагона о военной мощи Пекина, передает УНН

Детали

Соответствующая оценка появилась на фоне неопределенности относительно политики будущей администрации Дональда Трампа в отношении Китая. Ожидается, что Трамп, который заменит Джо Байдена, усилит экономическое давление на Пекин и назначит на ключевые должности чиновников с жестким отношением к Китаю, в частности Марка Рубио и Майка Волца.

В отчете Пентагона также рассматривается развитие китайских ВМС и ВВС, а также проблема коррупции в оборонном секторе. Китай продолжает придерживаться политики «неиспользования ядерного оружия первым», но активно работает над расширением и модернизацией своих ядерных сил.

Рост расходов на оборону

Пекин планирует увеличить расходы на оборону. Реальный бюджет Китая, как отмечается в отчете, по меньшей мере на 40% превышает официально заявленные цифры и составляет примерно 330-450 млрд долларов в 2024 году.

В то же время оборонный бюджет США остается крупнейшим в мире - последний запрос Байдена составил 880 миллиардов долларов и, вероятно, возрастет после принятия Конгрессом.

Военный потенциал Китая

Китай имеет крупнейший в мире флот, насчитывающий более 370 кораблей и подводных лодок, в том числе более 140 крупных боевых судов. В 2025 году в состав флота должен войти новый авианосец «Фуцзянь».

ВВС Китая увеличивают производство пятого поколения истребителей J-20 и расширяют свои производственные мощности. Из 1900 истребителей, которые имеет Китай, 1300 относятся к четвертому поколению, что может конкурировать с самыми современными самолетами США и Европы.

Коррупция и логистические проблемы

Несмотря на быструю модернизацию, китайская армия сталкивается с коррупцией. За прошлый год со своих должностей были отстранены 15 высокопоставленных чиновников, причастных к коррупционным схемам, связанным с разработкой ядерных и обычных ракет.

Кроме того, Китай испытывает трудности с логистикой для развертывания своих войск и техники далеко за пределами материка, что ограничивает его возможности проектировать силу за пределами Южно-Китайского моря.

Ранее

Главный дипломат Китая заявил во вторник, что надеется, что новая администрация избранного президента США Дональда Трампа «сделает правильный выбор» и будет работать с Пекином. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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