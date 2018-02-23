Кистион назвал направления реформы газового сектора Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Результатами реформы в газовом секторе Украины должен стать международный хаб в инфраструктуре украинской газовой системы. Об этом во время круглого стола заявил вице-премьер-министр Владимир Кистион, передает корреспондент УНН.
"Мы должны провести качественную реформу газового сектора, и результатом этой реформы мы видим достаточно простые и понятные вещи. Это создание функционирования в инфраструктуре ГТС международного хаба, а также сохранение за Украиной (статуса - ред.) транзитного государства и по крайней мере сохранения точек входа на западной границе. Это видение правительства", - заявил В.Кистион.
Он добавил, что на сегодняшний день, правительство страны работает над четырьмя направлениями реформы, среди которых сохранение рынка природного газа, увеличение его добычи, уменьшение потребления голубого топлива и борьба с коррупцией в газовом секторе.
Напомним, объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 21 февраля уменьшился до 10,714 млрд куб. м.