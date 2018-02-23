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Кістіон назвав напрямки реформи газового сектору України

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 лютого. УНН. Результатами реформи у газового сектору України повинен стати міжнародний хаб на інфраструктурі української газової системи. Про це під час круглого столу заявив віце-прем’єр-міністр Володимир Кістіон, передає кореспондент УНН.

“Ми повинні провести якісну реформу газового сектору, і результатом цієї реформи ми вбачаємо досить прості і зрозумілі речі. Це створення функціонування на інфраструктурі ГТС міжнародного хабу, а також збереження за Україною (статусу — ред.) транзитної держави і принаймні збереження точок входу на західному кордоні. Це бачення уряду”, — заявив В.Кістіон.

Він додав, що на сьогоднішній день, уряд країни працює над чотирма напрямками реформи, серед яких збереження ринку природнього газу, збільшення його видобутку, зменшення споживана блакитного палива і боротьба з корупцією в газовому секторі.

Нагадаємо, обсяг газу в підземних сховищах України станом на 21 лютого зменшився до 10,714 млрд куб. м.

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