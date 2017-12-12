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Кириленко: Венецианской комиссии самое время вспомнить об отсутствии школ украинского меньшинства в РФ

Кириленко: Венецианской комиссии самое время вспомнить об отсутствии школ украинского меньшинства в РФ

Киев  •  УНН

 • 10463 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. На фоне обсуждения украинского закона об образовании Венецианской комиссии самое время вспомнить о нарушении прав двух миллионов украинского национального меньшинства в России, полностью лишенного школ. Об этом вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Я думаю, что Венецианской комиссии, как и всем правозащитникам в Европе, на фоне дискуссии о нашем образовательном законе, самое время вспомнить о нарушении прав двухмиллионного украинского национального меньшинства в России: она полностью лишена школ, газет, радио и ТВ, а ее лидеры преследуются", - отметил он.

Напомним, 11 декабря Венецианская комиссия опубликовала выводы относительно украинского образовательного закона. В частности, Венецианская комиссия обратила внимание на возможную дискриминацию языков, не являющихся официальными в ЕС.

В ответ в МОН предложили три модели изучения языков нацменьшинств.

Украинские Национальные Новости

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