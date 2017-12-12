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Кириленко: Венеційській комісії саме час згадати про відсутність шкіл української меншини у РФ

Кириленко: Венеційській комісії саме час згадати про відсутність шкіл української меншини у РФ

Київ • УНН

 • 10463 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. На тлі обговорення українського закону про освіту Венеціанській комісії саме час згадати про порушення прав двох мільйонів української національної меншини в Росії, яка повністю позбавлена шкіл. Про це віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

"Я думаю, що Венеційській комісії, як і всім правозахисникам у Європі, на тлі дискусії про наш освітній закон, якраз час згадати про порушення прав 2-мільйонної української національної меншини у Росії: вона повністю позбавлена шкіл, газет, радіо та ТБ, а її лідери переслідуються", - зазначив він.

Нагадаємо, 11 грудня Венеційська комісія опублікувала висновки щодо українського освітнього закону. Зокрема, Венеційська комісія звернула увагу на можливу дискримінацію мов, які не є офіційними в ЄС.

У відповідь у МОН запропонували три моделі вивчення мов нацменшин.

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