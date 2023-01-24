Кириленко показал последствия вражеского обстрела Константиновки

Цитата

“4 человека ранены — последствия обстрела Константиновки. В многоэтажках повылетали стекла, повреждены квартиры. Местные жители уже получают необходимую помощь: пленку и строительные материалы для оперативного ремонта”, — написал Кириленко в Telegram.

Он подчеркнул, что этот обстрел — очередное российское преступление и очередное свидетельство, что на Донетчине нет абсолютно безопасных мест.

Дополнение

Российские оккупанты обстреляли Константиновку Донецкой области, ранили 4 человека.