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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Кириленко показал последствия вражеского обстрела Константиновки

Киев • УНН

 • 986342 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко опубликовал видео с последствиями вражеского обстрела Константиновки, передает УНН.

Кириленко показал последствия вражеского обстрела Константиновки

Цитата

“4 человека ранены — последствия обстрела Константиновки. В многоэтажках повылетали стекла, повреждены квартиры. Местные жители уже получают необходимую помощь: пленку и строительные материалы для оперативного ремонта”, — написал Кириленко в Telegram.

Он подчеркнул, что этот обстрел — очередное российское преступление и очередное свидетельство, что на Донетчине нет абсолютно безопасных мест.

Дополнение

Российские оккупанты обстреляли Константиновку Донецкой области, ранили 4 человека.

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