Кириленко показал последствия вражеского обстрела Константиновки
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко опубликовал видео с последствиями вражеского обстрела Константиновки, передает УНН.
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“4 человека ранены — последствия обстрела Константиновки. В многоэтажках повылетали стекла, повреждены квартиры. Местные жители уже получают необходимую помощь: пленку и строительные материалы для оперативного ремонта”, — написал Кириленко в Telegram.
Он подчеркнул, что этот обстрел — очередное российское преступление и очередное свидетельство, что на Донетчине нет абсолютно безопасных мест.
Дополнение
Российские оккупанты обстреляли Константиновку Донецкой области, ранили 4 человека.