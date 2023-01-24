Кириленко показав наслідки ворожого обстрілу Костянтинівки

Цитата

“4 людини поранено — наслідки обстрілу Костянтинівки. У багатоповерхівках повилітали шибки, пошкоджені квартири. Місцеві мешканці вже отримують необхідну допомогу: плівку та будівельні матеріали для оперативного ремонту”, — написав Кириленко у Telegram.

Він наголосив, що цей обстріл — черговий російський злочин і чергове свідчення, що на Донеччині немає абсолютно безпечних місць.

Доповнення

Російські окупанти обстріляли Костянтинівку Донецької області, поранили 4 людини.