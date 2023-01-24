Кириленко показав наслідки ворожого обстрілу Костянтинівки
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Голова Донецької ОВА Павло Кириленко опублікував відео з наслідками ворожого обстрілу Костянтинівки, передає УНН.
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“4 людини поранено — наслідки обстрілу Костянтинівки. У багатоповерхівках повилітали шибки, пошкоджені квартири. Місцеві мешканці вже отримують необхідну допомогу: плівку та будівельні матеріали для оперативного ремонту”, — написав Кириленко у Telegram.
Він наголосив, що цей обстріл — черговий російський злочин і чергове свідчення, що на Донеччині немає абсолютно безпечних місць.
Доповнення
Російські окупанти обстріляли Костянтинівку Донецької області, поранили 4 людини.