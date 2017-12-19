Кириленко, Имас и Жданов анонсировали подготовку к первой Универсиаде в Украине

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КИЕВ. 19 декабря. УНН. По инициативе Спортивного студенческого союза Украины началась подготовка к проведению в Киеве летней Всемирной Универсиады в 2021 или в 2023 году. Об этом сообщил на Первой Генеральной ассамблее Спортивного студенческого союза Украины его Президент Евгений Имас, передает УНН.

По его словам, первым и главным шагом к организации всемирной универсиады в Украине является проведение двух чемпионатов мира, запланированных на 2020-й год, — по полевой стрельбе во Львове и по водным лыжам в Днепре.

Разрешение на проведение этих чемпионатов Президент Спортивного студенческого союза Украины получил сегодня на Генеральной ассамблее от вице-президента FISU (Международная федерация университетского спорта) Мариана Димальски.

“Чтобы провести всемирную универсиаду, мы обязаны провести несколько чемпионатов европейского и мирового уровней. Мы уже получили официальное разрешение от FISU на проведение двух всемирных чемпионатов. Члены правительства, министерство спорта, мэр Киева — все нас поддержали. Благодаря такой поддержке мы будем продолжать развивать студенческий спорт, который набирает все больше и больше оборотов. Мы должны создавать условия нашим студентам, чтобы они не уезжали учиться за границу, и спорт большая составляющая этих условий. Поэтому, для нас очень важно, что мы получили эти чемпионаты мира”, — подчеркнул Евгений Имас.

Его слова подтвердил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко: “Мы провели целый ряд европейских и мировых спортивных соревнований высокого уровня. Отзывы о них исключительно положительные. Это означает, что мы должны брать новые высоты и начинаем подготовку к этому (Всемирной Универсиаде — ред.)”.

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов также поддержал идею Евгения Имаса о проведении Всемирной Универсиады в Киеве и отдельно отметил его вклад в развитие студенческого спорта.

“После избрания на должность Президента спортивного студенческого союза Украины Евгения Имаса, я вижу, что студенческий спорт ожил новой жизнью, мы получили новый импульс для развития. Студенческий спорт может всегда рассчитывать на поддержку Министерства молодёжи и спорта, Министерства образования и на поддержку всего правительства”, — заявил Игорь Жданов.

Мэр Киева Виталий Кличко подчеркнул, что проведение Всемирной Универсиады в столице Украины будет способствовать развитию спортивного движения, туризма, а также работать на имидж города.

“Убежден, что приезд к нам более 15000 спортсменов, тренеров, журналистов, официальных лиц, болельщиков с более 150 стран мира привлечет внимание к Киеву”, — сказал Виталий Кличко.

Среди участников мероприятия также были: министр образования и науки Украины Лилия Гриневич с заместителем Романом Гребой, президент Параолимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич, Председатель комитета по физическому воспитанию и спорту МОН Украины Вадим Стеценко, Президент Всеукраинской футбольной ассоциации студентов Иван Крулько, президент Национальной академии педагогических наук Украины Василий Кремень, а также ректоры ведущих ВУЗов Украины.

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