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Кириленко, Імас і Жданов анонсували підготовку до першої Універсіади в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. З ініціативи Спортивної студентської спілки України почалася підготовка до проведення в Києві літньої Всесвітньої Універсіади в 2021 або в 2023 році. Про це повідомив на Першій Генеральній асамблеї Спортивної студентської спілки України його Президент Євген Імас, передає УНН.

За його словами, першим і головним кроком до організації всесвітньої універсіади в Україні є проведення двох чемпіонатів світу, запланованих на 2020-й рік, - по польовій стрільбі у Львові і з водних лиж у Дніпрі.

Дозвіл на проведення цих чемпіонатів Президент Спортивної студентської спілки України отримав сьогодні на Генеральній асамблеї від віце-президента FISU (Міжнародна федерація університетського спорту) Маріана Дімальскі.

"Щоб провести всесвітню універсіаду, ми зобов'язані провести кілька чемпіонатів європейського і світового рівнів. Ми вже отримали офіційний дозвіл від FISU на проведення двох всесвітніх чемпіонатів. Урядовці, міністерство спорту, мер Києва - всі нас підтримали. Завдяки такій підтримці ми будемо продовжувати розвивати студентський спорт, який набирає все більше і більше обертів. Ми повинні створювати умови нашим студентам, щоб вони не їхали вчитися за кордон, і спорт велика складова цих умов. Тому, для нас дуже важливо, що ми отримали ці чемпіонати світу", - наголосив Євген Імас.

Його слова підтвердив віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко: "Ми провели цілу низку європейських і світових спортивних змагань високого рівня. Відгуки про них виключно позитивні. Це означає, що ми повинні брати нові висоти і починаємо підготовку до цього (Всесвітньої Універсіади - ред.)".

Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов також підтримав ідею Євгена Імаса про проведення Всесвітньої Універсіади в Києві і окремо відзначив його внесок у розвиток студентського спорту.

"Після обрання на посаду Президента спортивного студентського союзу України Євгена Імаса, я бачу, що студентський спорт почав жити новим життям, ми отримали новий імпульс для розвитку. Студентський спорт може завжди розраховувати на підтримку Міністерства молоді та спорту, Міністерства освіти і на підтримку всього уряду", - заявив Ігор Жданов.

Мер Києва Віталій Кличко наголосив, що проведення Всесвітньої Універсіади в столиці України буде сприяти розвитку спортивного руху, туризму, а також працювати на імідж міста.

"Переконаний, що приїзд до нас більше 15000 спортсменів, тренерів, журналістів, офіційних осіб, вболівальників з понад 150 країн світу приверне увагу до Києва", - сказав Віталій Кличко.

Серед учасників заходу також були: міністр освіти і науки України Лілія Гриневич із заступником Романом Гребою, президент Параолімпійського комітету України Валерій Сушкевич, Голова комітету з фізичного виховання та спорту МОН України Вадим Стеценко, Президент Всеукраїнської футбольної асоціації студентів Іван Крулько, президент Національної академії педагогічних наук України Василь Кремень, а також ректори провідних вищих навчальних закладів України.

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