Корь в Закарпатье: 111 новых случаев за неделю

В структуре заболевших дети до 17 лет составляют 86% (95 случаев), взрослые - 14% (16 случаев). По оперативным данным, 83% больных не имели прививок против кори.



Получают медицинскую помощь в условиях стационара 78 человек, то есть 83% заболевших.



Всего с начала года на Закарпатье зарегистрировано 1925 случаев кори, из которых доля детского населения составляет 80% (1534 случая).



Корь распространен на всех административных территориях области, однако высокие показатели в Ужгородском, Тячевском, Межгорском, Мукачевском районах и. Ужгород.



Как сообщал УНН, за неделю, с 10 по 17 апреля, корью в Украине заболели 843 человека - 473 взрослых и 370 детей.