Кір на Закарпатті: 111 нових випадків за тиждень
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 23 квітня. УНН. Протягом минулого тижня на Закарпатті зареєстрували 111 нових випадків кору, що на 25% більше, ніж тиждень тому. Про це УНН повідомили у прес-службі Закарпатського обласного центру здоров′я.
У структурі захворілих діти до 17 років складають 86% (95 випадків), дорослі – 14% (16 випадків). За оперативними даними, 83% хворих не мали щеплень проти кору.
Отримують медичну допомогу в умовах стаціонару 78 осіб, тобто 83% захворілих.
Загалом, з початку року на Закарпатті зареєстровано 1925 випадків кору, з яких частка дитячого населення складає 80% (1534 випадки).
Кір поширений на всіх адміністративних територіях області, проте найвищі показники в Ужгородському, Тячівському, Міжгірському, Мукачівському районах та м. Ужгород.
Як повідомляв УНН, за тиждень, з 10 по 17 квітня, на кір в Україні захворіли 843 людини - 473 дорослих і 370 дітей.