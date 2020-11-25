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Кипрская церковь опубликовала коммюнике о признании автокефалии ПЦУ

Кипрская церковь опубликовала коммюнике о признании автокефалии ПЦУ

Киев  •  УНН

 • 17169 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Синод Кипрской православной церкви на внеочередном заседании 23-25 ноября поддержал решение архиепископа Кипрского Хризостома по признанию автокефалии Православной Церкви Украины (ПЦУ), это следует из заявления синода, пишет УНН.

“Священный синод Кипрской церкви на заседании 23 и 25 ноября 2020 года подробно обсудил украинский церковный вопрос и проблему, которая возникла в связи с поминанием Епифания как предстоятеля Церкви Украины от имени архиепископа Кипра Хризостома, и решил не идти наперекор решению предстоятеля”, — говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте Кипрской церкви.

В то же время, отмечается в нем, “Священный синод ожидает расширенных консультаций по разрешению текущей кризисной ситуации, которая угрожает расколом христианской Церкви”.

Как добавил глава управления ПЦУ по внешним связям, архиепископ Евстратий Зоря у себя на Facebook: “Митрополит Киккский Никифор (ключевой иерарх с промосковской оппозиции признанию ПЦУ) заявил после заседания, что решение о признании ПЦУ было принято 10 голосами против 7”.

Напомним ранее Православная Церковь Кипра признала автокефалию Православной Церкви Украины и митрополита Епифания по предложению настоятеля Православной Церкви Кипра архиепископа Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостома II.

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