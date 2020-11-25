Кіпрська церква опублікувала комюніке про визнання автокефалії ПЦУ

“Священний синод Кіпрської церкви на засіданні 23 і 25 листопада 2020 року детально обговорив українське церковне питання і проблему, яка виникла в зв’язку з згадуванням Епіфанія як предстоятеля Церкви України від імені архієпископа Кіпру Хризостома, і вирішив не йти наперекір рішенню предстоятеля”, — йдеться в заяві, опублікованій в середу на сайті Кіпрської церкви.

У той же час, наголошується в ньому, “Священний синод очікує розширених консультацій з вирішення поточної кризової ситуації, яка загрожує розколом християнської Церкви”.

Як додав глава управління ПЦУ із зовнішніх зв’язків, архієпископ Євстратій Зоря у себе на Facebook: “Митрополит Кіккський Никифор (ключовий ієрарх з промосковської опозиції визнанням ПЦУ) заявив після засідання, що рішення про визнання ПЦУ було прийнято 10 голосами проти 7”.

Нагадаємо раніше Православна Церква Кіпру визнала автокефалію Православної Церкви України і митрополита Єпіфанія за пропозицією настоятеля Православної Церкви Кіпру архієпископа Нової Юстиніани і всього Кіпру Хризостома II.