Кипер: этой ночью рф терроризировала Одесскую область в течение трех часов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал о последствиях ночной атаки рф, передает УНН.
Детали
По его словам, этой ночью российские террористы атаковали юг Одесской области в течение трех часов. Цель врага — гражданская инфраструктура региона, информирует Кипер.
Силы противовоздушной обороны уничтожили 9 дронов типа “Shahed-136/131”, сообщил глава ОВА.
“К сожалению, есть попадания по производственно-перегрузочным комплексам, где вспыхнул пожар, общей площадью 700м2.
По состоянию на 6 утра огонь локализован. Среди повреждений есть и зернохранилища”, — проинформировал он.
Кипер добавил, что на месте работают все соответствующие службы. Правоохранители фиксируют преступления террористов.
“Среди гражданского населения пострадавших нет”, — резюмировал он.
Дополнение
По данным Генштаба, сегодня ночью российская федерация нанесла очередной авиационный удар иранскими ударными БпЛА “Shahed-136/131” по Украине.