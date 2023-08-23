Кипер: этой ночью рф терроризировала Одесскую область в течение трех часов

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КИЕВ. 23 августа. УНН. Глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал о последствиях ночной атаки рф, передает УНН.

Детали

По его словам, этой ночью российские террористы атаковали юг Одесской области в течение трех часов. Цель врага — гражданская инфраструктура региона, информирует Кипер.

Силы противовоздушной обороны уничтожили 9 дронов типа “Shahed-136/131”, сообщил глава ОВА.

“К сожалению, есть попадания по производственно-перегрузочным комплексам, где вспыхнул пожар, общей площадью 700м2.

По состоянию на 6 утра огонь локализован. Среди повреждений есть и зернохранилища”, — проинформировал он.

Кипер добавил, что на месте работают все соответствующие службы. Правоохранители фиксируют преступления террористов.

“Среди гражданского населения пострадавших нет”, — резюмировал он.

Дополнение

По данным Генштаба, сегодня ночью российская федерация нанесла очередной авиационный удар иранскими ударными БпЛА “Shahed-136/131” по Украине.

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