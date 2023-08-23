Кіпер: цієї ночі рф тероризувала Одещину впродовж трьох годин
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів про наслідки нічної атаки рф, передає УНН.
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За його словами, цієї ночі російські терористи атакували південь Одеської області упродовж трьох годин. Ціль ворога — цивільна інфраструктура регіону, інформує Кіпер.
Сили протиповітряної оборони знищили 9 дронів типу “Shahed-136/131”, повідомив очільник ОВА.
“На жаль, є влучання по виробничо-перевантажувальних комплексах, де спалахнула пожежа, загальною площею 700м2.
Станом на 6 ранку вогонь локалізовано. Серед пошкоджень є і зерносховища”, — поінформував він.
Кіпер додав, що на місці працюють всі відповідні служби. Правоохоронці фіксують злочини терористів.
“Серед цивільного населення постраждалих немає”, — резюмував він.
Доповнення
За даними Генштабу, сьогодні вночі російська федерація завдала чергового авіаційного удару іранськими ударними БпЛА “Shahed-136/131” по Україні.